Sébastien Jubin lève le voile sur la prostitution des hommes en Asie

Sébastien Jubin porte un regard occidento-asiatique sur la prostitution masculine. L’auteur, journaliste et metteur en scène jurassien sort son troisième roman intitulé « Fils de Joie ». Ce roman-documentaire, édité par Le Pays, sera disponible dans les librairies de la région dès vendredi. Le récit se déroule entre la Thaïlande et la Suisse et met en avant la filiation, les excès de la nuit et le monde de la prostitution masculine. Selon l’auteur, les trois mots du titre reflètent l’ensemble de l’œuvre et le message qu’il a voulu faire passer : « On a la filiation et le rapport à mon père avec le mot fils. Avec joie, il faut comprendre excès ou ivresse de la nuit. « Fils de Joie » est finalement un jeu de mots avec la prostitution. » Sébastien Jubin a écrit cet ouvrage à la première personne, mais il n'est pas autobiographique pour autant. « Les trente premières pages, tout le passage sur mon père et le premier voyage en Thaïlande, il y a pas mal de vrai. Après, le narrateur a plusieurs personnages qui ont été glanés au fil des voyages et ça devient complètement romanesque. »