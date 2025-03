Un camion plus grand que jamais pour les pompiers de Delémont

Un nouveau camion vient compléter la collection du Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Delémont (CRISD). Les pompiers du chef-lieu jurassien ont reçu un tonne-pompe d’une capacité de 6'000 litres jeudi après-midi. Ce véhicule est arrivé directement de l’entreprise thurgovienne Brändle qui l’a fabriqué. Il est le 5e et dernier camion commandé par le CRISD ces dernières années. Ce tonne-pompe mesure 9,60 m et possède trois essieux. Il est « le plus grand jamais livré aux sapeurs-pompiers jurassiens », selon le commandant delémontain Didier Gisiger. Il va notamment permettre d’« intervenir sur l’autoroute et de servir de renfort pour les feux de bâtiments et de véhicules dans les communes avoisinantes ». Les pompiers de Porrentruy recevront également un camion similaire dans les prochaines semaines. Le CRISD va organiser des portes ouvertes le 28 juin prochain entre 13h et 17h afin de permettre à la population de découvrir les capacités de ce nouveau véhicule. /comm-fwo