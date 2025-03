Une vache s’échappe d’un abattoir et blesse deux personnes à Delémont

La police jurassienne a dû intervenir jeudi après-midi pour abattre une génisse à Delémont. L’animal de plusieurs centaines de kilos s’est échappé d’un site d’abattage. Il a réussi à quitter l’enclos et pris la direction de la capitale en longeant les voies CFF.

Plusieurs patrouilles et des employés du Service des infrastructures sont intervenus rapidement pour tenter de contenir la génisse, mais en vain. Dans sa course, elle a renversé et légèrement blessé deux personnes. Pour éviter d’autres blessures, des spécialistes de la police ont dû abattre l’animal en ville de Delémont. /comm-lad