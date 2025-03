« Chaud Devant » : Phaedra Othman

La cuisine que nous visitons aujourd’hui se trouve à l’arrière d’une petite librairie « Le Vent se lève » située dans l’une des petites rues de St-Ursanne. Phaedra Othman anime ce lieu qui abrite de nombreux livres, mais c’est surtout un endroit imaginé pour favoriser les échanges.

On lit, on rencontre des auteurs ou des conteurs, mais on déguste aussi, les saveurs culturelles ou culinaires. Phaedra Othman nous prépare une spécialité qui lui rappelle son enfance. Un tajine tunisien, qui se rapproche d’une quiche, mais sans pâte brisée.