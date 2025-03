Les citoyens de Courchavon étaient réunis jeudi soir en assemblée communale extraordinaire. Ils ont approuvé le nouveau statut du personnel et la mise à jour du règlement d’organisation et d’administration communal avec une modification : le taux d’occupation en personnel permanent passe à 1,1 équivalent plein temps, et non pas 1,2 EPT comme proposé initialement. /comm-jpi