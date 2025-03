La Banque Raiffeisen Région Delémont a le sourire

La Banque Raiffeisen Région Delémont a réalisé « un solide exercice ». C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué transmis ce vendredi. Le bénéfice annuel s’est élevé à 2,3 millions de francs en 2024. « Nous avons pu consolider notre position sur le marché et gagner de nouveaux clients privés et commerciaux. Grâce au bénéfice réalisé, la Banque Raiffeisen Région Delémont renforce ainsi sa base de capitaux propres. Cela permet d’assurer l’assise financière de la Banque et sa stabilité sur le long terme », peut-on lire. Cette évolution s’est notamment ressentie sur les opérations hypothécaires, ainsi que sur les opérations de placement. Des perspectives réjouissantes pour l’établissement qui fêtera l’an prochain ses 100 ans. /lge