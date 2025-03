Une exposition qui marque un tournant pour le MJA

Une dernière exposition qui boucle la boucle

Pour sa dernière exposition en tant que conservatrice, Valentine Reymond a eu l’occasion de redécouvrir un artiste qu’elle avait accueilli à ses débuts. En effet, Michel Huelin, franc-montagnard d’origine, revient près de 25 ans après sa première apparition au MJA. Il exposera d’ailleurs une association d’œuvres crées durant toute sa carrière. Intitulée « Habitable ? », l’exposition a été conçue de manière à se fondre dans le décor du musée. Des papiers peints ont même été réalisés expressément pour ce dernier. En mélangeant peinture et numérique, le Genevois « renvoie à la question de nos habitats, mais aussi à celle de notre relation à la nature, tout en laissant planer un doute, sur ce qui, aujourd’hui, est encore véritablement habitable », selon le descriptif de l’exposition. « Dans notre monde actuel, il y a beaucoup d’endroit ou plus rien n’est habitable. Il faut réfléchir à tout cela et rester optimiste. Il faut travailler à comment rendre les choses plus habitables et plus naturelles », explique Michel Huelin. L’artiste commentera l’exposition le 6 avril, le 17 mai et le 22 juin. /lge