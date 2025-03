« Nonna » fait salle comble au Théâtre du Jura

Après le succès de « La Felicità » en 2023, Pablo Jakob Montefusco est une nouvelle fois plébiscité pour son travail. L’artiste jurassien revient au Théâtre du Jura avec « Nonna », spectacle dans lequel il invite le public à découvrir découvrir une partie de sa famille, le divorce de ses parents qui reste un évènement marquant, mais surtout l’histoire de sa Nonna, sa grand-mère, qui a vécu toute sa vie avec le même homme. La pièce, qui doit se jouer dans la salle « La Cadette » du Théâtre du Jura, fait recette : plus de place pour assister à l’une des trois premières représentations – ces samedi 22 mars, dimanche 23 mars et dimanche 13 avril. Il reste trois dates, les samedi 17 mai, dimanche 1er juin et vendredi 6 juin. Plus d’informations à retrouver ici.