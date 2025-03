Un vélomoteur en feu à Porrentruy

La police cantonale jurassienne a été informée samedi à 5h55 d’un incendie sur un cyclomoteur à Porrentruy. Le Centre de Renfort d'Incendie et de Secours de Porrentruy s’est immédiatement rendu sur place et a pu rapidement circonscrire le sinistre. Aucun blessé n’est à déplorer. Une déviation a été mise en place durant environ une heure. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes de l'incident. /comm-mmt