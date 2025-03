Une deuxième édition biennoise pour le festival Cri de Femme

Un cri d'espoir et de résistance contre les violences faites aux femmes. Après une première édition couronnée de succès à la Haus pour Bienne, le festival Cri de Femme remet le couvert samedi dans la cité seelandaise, mais cette fois-ci à l’Aula du Centre de Formation Professionnel biennois. L’objectif, lui, est resté le même : sensibiliser la population à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux jeunes filles à travers le monde. Cette année, la manifestation vise à mettre particulièrement en lumière la problématique du mariage des enfants.





Un événement international

Si le festival Cri de Femme se tient pour la deuxième fois seulement en Suisse, la manifestation célèbre bel et bien cette année son 15e anniversaire. Fondé en 2011 par Jael Uribe, poétesse, écrivaine, artiste et militante dominicaine, connue pour son engagement en faveur des droits des femmes à travers le monde, le festival s’est déjà tenu dans 70 pays depuis son lancement.

Depuis quatre ans, il fait également partie des projets de Génération Égalité de l'ONU Femmes et rassemble des artistes du monde entier pour porter un message de respect, d'égalité et d'espoir.





Un thème difficile

Comme chaque année, le festival s’articule à l’international autour d’un thème bien particulier, toujours en lien avec ses valeurs et sa mission première. Cette cuvée 2025 ne fait pas exception à la règle. Elle vise à mettre en lumière la problématique du mariage des enfants. « C’est un thème très difficile à aborder parce que quand on commence à faire des recherches, ce sont des choses très dures à expliquer et on voit des choses horribles, mais il faut les dénoncer », souligne Malie Delay, coordinatrice du festival Cri de Femme.

Pour argumenter son propos, l’organisatrice de cette édition biennoise détaille quelques chiffres effrayants. Dans le monde, 15 millions de filles sont mariées avant leurs 18 ans et une fille sur neuf est mariée avant ses 15 ans. « Ce qui est le plus terrible c’est que beaucoup de ces fillettes sont mariées à des adultes », ajoute-t-elle.





Un festival pluridisciplinaire

Pour dénoncer autant les violences faites aux femmes que les mariages forcés d’enfants, le festival mise sur toutes les formes d’art. En une journée et sur un seul lieu, les spectateurs peuvent admirer une exposition de peintures, sculptures et collages mais aussi assister à des lectures, des concerts ou du théâtre. « L’objectif est de répondre aux attentes de plus de personnes », explique encore Malie Delay.

À noter que les artistes qui se produisent au festival Cri de Femme sont toutes et tous bénévoles. Cette année, les organisateurs peuvent notamment compter sur l’appui des peintres Christiane Kernen et Patrizia Elia, de la chanteuse Rosa Carballo, du groupe de musique Thomas Loisol ou encore de la troupe théâtrale ThéâtRevif.