Une très belle édition de l'Arc Jurassien Expo

Veaux, génisses et vaches de plusieurs races auront pris possession de la Halle du Marché-Concours vendredi et samedi à Saignelégier, dans le cadre de la 26e cuvée de l’Arc Jurassien Expo. « Une des meilleures éditions », explique Roger Grossniklaus, président du comité d’organisation, qui met en avant l’excellente qualité des 250 génisses et vaches classées, auxquelles il faut encore ajouter les veaux. À l’heure de faire le bilan, soit avant la soirée des éleveurs qui pouvait encore faire quelque peu gonfler les chiffres, c’étaient plus de 1'500 spectateurs qui avaient fait le déplacement, tout comme une invitée de marque : la conseillère fédérale jurassienne Elisabeth Baume-Schneider. Un bilan très heureux pour une manifestation très importante pour le monde de l’élevage bovin régional. /comm-tbe