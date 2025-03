Courrendlin baptise une « Place Alexandre-Voisard »

Une première « Place Alexandre-Voisard » dans le Jura. Le poète jurassien, dont l’œuvre a particulièrement marqué le combat jurassien, a donné son nom samedi à la cour du campus scolaire de Courrendlin, quelques mois après son décès en octobre dernier.

La cérémonie de baptême de la place, qui se tenait à l’initiative de la commune de Courrendlin dans le cadre de la Semaine de la francophonie et de la langue française, a notamment vu, après la visite d’un « sentier des poèmes », se succéder les discours du conseiller communal et ancien maire de Vellerat Pierre-André Comte, par ailleurs secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien, du maire de Courrendlin Joël Burkhalter, d’Isabelle Voisard, fille du poète honoré, et du ministre Martial Courtet, président du Gouvernement jurassien. /tbe