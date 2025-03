La criminalité a augmenté dans le Jura

La criminalité est en hausse dans le canton. La police jurassienne a recensé une augmentation de 20% des infractions au Code pénal en 2024, indique la statistique policière de la criminalité dévoilée ce lundi. Le nombre de cas se monte à 3'978 en 2024, contre 3'305 l’année précédente.

Les violences, notamment sexuelles et domestiques, ont connu une forte hausse. Les violences graves ont doublé, passant de 12 cas en 2023 à 28 l'année suivante. Les infractions de violence moyennes ont elles aussi augmenté de 206 à 260 en 2024.





Infractions contre l’intégrité sexuelle en forte augmentation

Les actes contre l’intégrité sexuelle enregistrent une hausse de 75% avec 84 cas recensés en 2024. Les violences domestiques ont-elles aussi bondi, passant de 184 cas en 2023 à 295 en 2024. Si aucun homicide n’a été recensé, « les lésions corporelles, contraintes, viols, menaces et utilisations abusives d’installations de communication sont en progression », indique la Police jurassienne.

Ces chiffres sont toutefois à interpréter au regard du nouveau droit pénal en matière sexuelle, entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Ce dernier élargit la définition du viol et de la contrainte sexuelle. Le débat public autour de certaines affaires « semble également avoir favorisé une libération de la parole », précise la Police dans son communiqué. Plus de 80 infractions enregistrées concernent des faits remontant à 2023 et 2022.

Autre fait marquant, le nombre de mineurs interpellés atteint un record en 2024 avec 133 prévenus. Le taux de récidive est important avec 18 personnes impliquées dans 5 à 10 infractions dans l’année.

Au niveau national, les infractions au Code pénal ont augmenté de 8% en 2024. /comm-mlm