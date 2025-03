Le Spiegelberg de retour aux Franches-Montagnes

Le Spiegelberg festival annonce son retour. La seconde édition aura lieu cette année du 26 au 28 juin 2025, annonce le festival ce lundi. Une vingtaine de concerts, évènements culturels et médiations sont prévus sur les trois jours de festival. Parmi eux, des styles aussi variés que la douce folk de Black Sea Dahu, l'électro-pop française de Bonnie Banane en passant par la techno afropunk de Tshegue.

Si les prix des billets diffèrent selon la programmation, le projet et le lieu, certains concerts seront proposés gratuitement au « Village du Spiegelberg ». Situé à Saignelégier, ce lieu proposera restauration, bar et concerts en collaboration avec l’espace culturel Le Soleil et le festival Usinesonore. Pour composer leur affiche, les membres de l’association ont privilégié la parité des genres et les projets suisses.

Le Spiegelberg Festival, organisé par l'association L’Astrid Paratte, vise à mettre en valeur l'histoire, la culture, la ruralité, ainsi que le patrimoine naturel et paysager des Franches-Montagnes. La première édition du festival avait attiré quelque 2000 personnes en octobre 2023. /comm-mlm