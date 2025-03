Le projet de cabinets médicaux à Bassecourt se heurte à trois oppositions

Trois oppositions ont été déposées dans le délai imparti après le dépôt du projet de construction d’un bâtiment de cabinets médicaux à Bassecourt. L’information a été confirmée à RFJ par Pascal Faivre, l’administrateur d’Idril SA, la société delémontaine qui porte le dossier. Les oppositions émanent de privés qui craignent notamment une augmentation de la circulation et du bruit dans l’écoquartier du village de la commune de Haute-Sorne. Il est prévu d’y implanter un bâtiment de quatre étages qui sera occupé par un centre d’ophtalmologie, des médecins généralistes et des spécialistes. Il sera accompagné d'un parking et d'aménagements extérieurs. Les autorités communales vont traiter les oppositions et mener des séances de consultations. Idril SA compte démarrer les travaux dès l’obtention des permis de construire. /emu