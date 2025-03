Quand fanfare et école chantent à l’unisson

Une salle comble, une centaine d’enfants qui chantent sur scène, accompagnés par la fanfare. Le tableau musical proposé vendredi et samedi à Lajoux pour un spectacle inédit qui a attiré 600 personnes. Tous les élèves de l’école primaire de La Courtine – cercle réunissant les enfants de Lajoux et des Genevez - ont participé à un projet unique sur proposition de la fanfare. « On avait décidé d’innover, on s’est approché de l’école et le projet leur a plu », explique Benjamin Lovis, président de la fanfare de Lajoux. Des propos corroborés par la directrice du cercle scolaire : « Les enfants ont du plaisir, le projet a créé des liens entre les classes, entre les enseignants et le résultat est génial », applaudit Valérie Bessire. Fanfare et enfants ont interprété ensemble plusieurs titres phares de la chanson française comme Siffler sur la colline de Joe Dassin et En l’an 2001 de Pierre Bachelet. A la sortie, les retours étaient unanimes : « C’est génial », « fantastique », « les enfants et la musique, c’est la vie », a-t-on entendu sur le pas de la porte de la Maison des Œuvres. « La fanfare a mis en valeur les enfants, c’était le top ! », conclut un spectateur conquis. /clo