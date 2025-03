Le Gouvernement n’a pas son mot à dire sur le projet de parc solaire

Le Gouvernement jurassien n’a pas vraiment son mot à dire sur le projet de parc solaire géant à St-Brais. C’est en résumé ce qu’il répond aux inquiétudes du député François Monin alors que l’élu du Centre révélait fin février le projet de promoteurs bâlois d’implanter des panneaux solaires sur une surface de 200'000 m2 de terres agricoles, équivalente à 30 terrains de football. Via une question écrite, il demandait notamment à l’exécutif s’il soutenait le projet et le jugeait compatible avec le cadre légal jurassien.







Il reviendra à l’assemblée communale de St-Brais de se prononcer

Le Gouvernement répond qu’il n’est pas de son ressort de se prononcer et que seuls les citoyens de St-Brais auront ce pouvoir : la procédure Solar Express requiert en effet l’accord de l’assemblée communale. L’État n’a là qu’un rôle « technique et administratif ». « Si la demande de permis de construire respecte la loi, le permis devra être délivré », prévient l’exécutif dans un dossier où les principes du plan directeur cantonal ne sont pas applicables, tout cela étant régi par le doit fédéral et les dispositions de Solar Express adoptées par les chambres fédérales. Ce dispositif prévoyait notamment une procédure accélérée introduite en 2022 afin de prendre des mesures urgentes visant à assurer rapidement l’approvisionnement en électricité pendant l’hiver.







Le Gouvernement ne s’avance pas sur l’impact environnemental et agricole

François Monin s’inquiétait par ailleurs de la disparition d’une surface agricole importante. « Il est prématuré de se prononcer sur l’impact de ce projet », rétorque le Gouvernement. Les Services industriels bâlois, promoteurs du projet, ont avancé que les panneaux solaires « seraient disposés de manière à garantir une exploitation agricole du site ». L’exécutif relève encore que les données techniques ne sont pas connues, et qu’aucun dossier de permis de construire ni rapport d’impact sur l’environnement n’a encore été transmis aux services cantonaux. Le Gouvernement indique cependant que le périmètre d'étude envisagé est situé à environ un kilomètre au sud-ouest du village de St-Brais en contrebas de la route cantonale sur les lieux-dits « Champ du Plaine », « Dos les Fols » et « Es Piaitats ». /comm-jpi