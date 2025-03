Soigner les maux par les mots à l’hôpital de Moutier

A l’hôpital de Moutier, deux cartes se glissent sur les plateaux-repas des patients depuis le 17 mars dernier. Une peinture de montagne sur le recto, et un poème sur le verso. Ce mardi 25 mars, ce sont des vers du poète Inger Christensen. Il s'agit de l’opération « Poésie à l’hôpital », qui fête ses dix ans, pour la première fois menée à par le réseau de l'Arc, dont fait partie l'hôpital de Moutier.

Mélina Cattin, infirmière, apprécie l’initiative : « Ces poèmes permettent d’ouvrir la discussion aussi, comme cette patiente de 99 ans qui s’est ensuite rappelée d’une poésie qu’elle avait apprise à l’école. Ils créent de beaux moments. ». Cette patiente, Charlotte, trouve que ces poèmes « donnent à réfléchir, si on a le temps de les décortiquer. » Pour sa voisine de chambre, Jacqueline, qui est une adepte de poèmes philosophiques, « la poésie apporte de la sérénité, et ouvre l’imaginaire ».





Une démarche déjà entreprise dans d'autres hôpitaux

Cela fait une semaine que les hôpitaux du Réseau de l’Arc distribuent ces poèmes et c’est la première année qu’ils rejoignent le projet « Poésie à l’hôpital ». Il a été créé en 2015 à l’initiative d’une médecin et poète, Julie Delaloye, pour le Printemps de la Poésie. Plusieurs hôpitaux romands sont déjà de la partie, comme l'Hôpital du Jura, les HUG, le CHUV, et l’hôpital du Valais, entre autres. Pour Sandra Roulet, secrétaire générale du Réseau de l’Arc, intégrer de la poésie dans les hôpitaux permet « d’apporter de la légèreté et du confort par les mots » aux patients. /cgr