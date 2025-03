Dégagement de fumée à Porrentruy

Les hommes du Centre de Renforts d'Incendie et de Secours (CRIS) de Porrentruy ont été alarmés pour un dégagement de fumée dans le sous-sol d’un bâtiment de la rue des Tanneurs mercredi après-midi. Une douzaine de pompiers et quatre véhicules ont été dépêchés sur place. Du papier et du carton calcinés, probablement à l’origine de la fumée ont été découverts, indique le communiqué des autorités. La Police invite toute personne ayant des informations sur cet incident à prendre contact avec elle par téléphone au 032 465 77 22 ou au 032 420 65 65 ou encore par courriel à securite@porrentruy.ch. /comm-mlm