Des travaux en prévision à la Step de Porrentruy

Après un peu moins de 40 ans de service, la Step de Porrentruy doit subir quelques rénovations. L’assemblée des délégués se tient ce mercredi soir à Chevenez. Le Syndicat des eaux de Porrentruy et environs regroupe neuf communes. La station d’épuration, située dans le chef-lieu ajoulot, a été mise en service en 1987. Trois crédits y sont présentés. Le bassin primaire, qui accueille l’un des premiers traitements des eaux usées, présente quelques détériorations, notamment sur la partie émergée. « C’est de l’usure tout à fait normal », selon Michel Rotunno. Le président de la commission du SEPE précise également qu’un nouveau système d’extraction des boues, plus adapté à la technique actuelle, sera installé sur ce premier bassin. Ces travaux sont estimés à près de 400'000 francs et devraient se tenir cet été, sans pour autant cesser l’exploitation du site. « On prévoit une planification durant la période estivale, où il y a beaucoup moins d’eau et c’est donc plus facile de faire des travaux », explique le président.

Le troisième crédit concerne la sécurité du site. En application des nouvelles directives et normes BPA-SUVA, un audit réalisé dernièrement a mis en lumière plusieurs points d’amélioration et de mise en conformité. Des travaux à hauteur de 175'000 francs devront être menés. Il s’agit par exemple d’installer des poteaux amovibles, de poser des portails d’accès, ou encore de remplacer des couvercles métalliques. « C’est essentiellement pour protéger les exploitants de la Step, ainsi que toutes les visites », complète Michel Rotunno. De nombreux enfants viennent découvrir la station d’épuration de Porrentruy. Une réflexion s’est d’ailleurs portée sur le parcours de ces visiteurs, qui ne pourront plus s’approcher trop près des bassins. /ncp