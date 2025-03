L’aventure commence pour « aidgi », la zone d’activités des Franches-Montagnes

Les Franches-Montagnes franchissent une étape d’importante dans leur développement économique. La Zone d’activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes (ZAFM) s’est dotée d’une marque et d’un nouveau nom. Le terme « aidgi » - qui vient du patois et qui signifie « agir » ou encore « entreprendre » - a été choisi. La nouvelle zone d’activités compte plus de 18 hectares de terrain à disposition des entreprises au Noirmont et à Saignelégier. Les différents secteurs s’ouvriront par étapes et une usine – celle de Detlink SA – est déjà en construction dans la commune noirmonnière. Une autre portion de terrain dans le même secteur a également été vendue à une société également basée au Noirmont, Bien Air Surgery SA.

Le concept « aidgi » ne mise pas uniquement sur le secteur de l’horlogerie, mais vise une diversification économique. Les communes qui portent le projet et qui font partie du Syndicat de la Zone d’activités d’intérêt cantonal des Franches-Montagnes veulent notamment attirer des sociétés actives dans le medtech, les technologies environnementales ou encore l’agrotech. Elles comptent s’appuyer sur les atouts des Franches-Montagnes comme la qualité de vie et la présence d’un savoir-faire reconnu. La maire de Muriaux et membre du comité de la ZAFM, Nathalie Donzé, estime que le projet « a ses chances » par rapport aux grands pôles urbains. Selon elle, l’arrivée de la nouvelle zone d’activités dans un climat de ralentissement du secteur horloger ne représente pas un problème, mais plutôt une opportunité.