La fromagerie de Develier dévoile son nouvel écrin

La fromagerie de Develier a fait peau neuve. L’infrastructure a été totalement modernisée lors de travaux menés ces deux dernières années et devisés à 5,5 millions de francs. Un nouveau bâtiment a notamment été construit dans la prolongation du site existant. La démarche a été menée dans le cadre du projet de développement régional Créalait qui a pour objectif de renforcer la production et la transformation du lait dans le canton du Jura. « Les nouvelles installations permettent de réduire les charges pénibles à effectuer. L’espace de travail est nettement plus agréable avec des ventilations adéquates et des locaux espacés », explique le gérant de la fromagerie, Daniel Rohrbach. Le suivi du processus de fabrication est, par ailleurs, davantage automatisé, notamment pour mesurer la température ou effectuer les différents nettoyages. La fromagerie fonctionne, par ailleurs, grâce à un nouveau chauffage à base de pellets à bois.