Une plaque d’immatriculation pour presque 50'000 francs

Mais où va l’argent ?

Sur ces 49'900 francs, deux tiers sont reversés dans le « Fonds de prévention » du SCAN. Soit un peu plus de 33'000 francs. En comparaison, en 2024, grâce à ce fameux fonds, 97'800 francs ont pu être investis dans différentes actions. « L’action la plus régulière, c’est le subventionnement de la formation continue non obligatoire », souligne le directeur. Dans cette formation, plusieurs cours sont pris en compte, comme ceux de conduite sur neige ou encore de perfectionnement moto.