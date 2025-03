L’Espace La Velle au Noirmont accueille un groupe de renommée mondiale

Ils chantent a capella, disposent d’une renommée mondiale et sont de passage dans le Jura pour la première fois. Les King’s Singers se produisent à l’Espace La Velle au Noirmont vendredi soir à 20h. Cet ensemble vocal britannique a été créé il y a plus de cinquante ans par six étudiants du King’s College de Cambridge. Les membres ont changé depuis la fondation du groupe, mais la composition reste la même, avec deux contre-ténors, un ténor, deux barytons et une basse. Les King’s Singers donnent de nombreux concerts partout dans le monde, mais le programmateur de l’Espace La Velle n’a pas rencontré de grandes difficultés à les attirer au Noirmont. « Très très facilement ils ont répondu favorablement. Je me suis rendu compte qu’ils s’étaient renseignés et ils ont vu qu’on avait quand même une saison de musique classique avec des chœurs aussi », raconte Pascal Arnoux. Selon ce dernier, la salle noirmonnière a également convaincu le groupe, grâce à son acoustique et sa taille permettant une proximité entre les artistes et le public. Et l’engouement a été certain puisque les 300 places ont trouvé preneur en trois jours