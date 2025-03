La mairie d’Alle a besoin d’un crédit

Le Conseil communal de la nouvelle législature a également constaté la nécessité d’avoir plus de place au niveau de l’administration. Ainsi le 1er étage va accueillir une grande salle de 60m2, ainsi qu’un bureau et un espace de détente. L’exécutif avait aussi envie de rapatrier l’ensemble des archives dans un seul lieu et ce devrait être le 2e étage sous les combles. /ncp