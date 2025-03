Les médias sont sous pression dans le monde

L’attitude du gouvernement américain envers les médias rend encore plus compliquée la défense de la liberté de la presse au niveau mondial, regrette Denis Masmejan. Alors que les médias sont sous pression partout, y compris en Europe. Notamment avec la question du financement et de l’indépendance de l’audiovisuel public. « Les médias sont extrêmement fragilisés économiquement et sont l’objet de critiques permanentes. Ce qui rend la protection de la presse encore plus importante, mais encore plus difficile », souligne le secrétaire général. /mvu