Un changement de loi pour intégrer les pompiers de Moutier dans le Jura

L’intégration des pompiers de Moutier dans le Jura nécessite une modification partielle de la loi cantonale sur le service de défense contre l’incendie et de secours. Le Gouvernement a transmis un texte en ce sens au Parlement. La révision est issue d’un accord passé entre l’exécutif cantonal, l’ECA Jura et la municipalité de Moutier. Les pompiers de Moutier continueront ainsi, dans un premier temps, à assurer la quasi-totalité des missions qui leur sont actuellement confiées sur le territoire communal. La période transitoire s’étendra jusqu’à ce que l’équipement actuel du SIS de Moutier ne soit plus fonctionnel selon l’ECA Jura ou jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réorganisation des sapeurs-pompiers dans le Jura. La date limite est fixée au 31 décembre 2029 au plus tard. Le dispositif doit permettre d’assurer la sécurité de la population tout en garantissant une certaine continuité. Le Gouvernement jurassien rappelle également son ouverture à d’éventuelles collaborations intercommunales. Les sapeurs-pompiers de Moutier ont perdu leur statut de centre de renfort au sein du canton de Berne au 1er janvier dernier et n’assurent plus de missions dans les communes de la couronne prévôtoise. /comm-fco