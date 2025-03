Vers un assainissement du Deuxième Vorbourg de Delémont

Le dossier de l’assainissement et de la surveillance des eaux de l’ancienne décharge du Deuxième Vorbourg va de l’avant. Le permis a été déposé par la commune de Delémont ce jeudi dans le Journal officiel. Cet ouvrage est devisé à 470'000 francs, dont un peu plus de la moitié qui sera pris en charge par le canton et la Confédération.

Pour rappel, le site a été exploité par la Municipalité de Delémont entre 1963 et 1985 comme décharge, période durant laquelle, environ 60'000 m3 de déchets ménagers et industriels ont été entreposés. Dans le cadre du programme d’investigations des principales décharges historiques du canton, un assainissement a été demandé. Il faudra donc dans un premier temps dévier les eaux en amont de la décharge et drainer la partie centrale du site. A la fin de l’assainissement, il est prévu de recouvrir une partie de la décharge de terre végétale. Des analyses seront ensuite effectuées sur une période de cinq ans pour surveiller le site. Ces travaux devraient débuter rapidement après l’octroi du permis. /lge