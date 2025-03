« Chaud Devant » : Rachel Courtet

C’est une petite douceur qui se confectionne aujourd’hui dans le laboratoire des « PotsPotes », une nouvelle chocolaterie située à Delémont. On y propose une centaine de spécialités de biscuits ou de douceur à base de chocolats choisi parmi les grands crus…

Pour Rachel Courtet, boulangère, pâtissière et confiseuse à la base, la réalisation de ses spécialités est tout un art. Elle nous prépare aujourd’hui des pralinés au chocolat noir avec caramel et Damassine. Pour elle, il est très important de travailler avec des chocolats de qualité, et des produits de la région.