L’Espérance de Chevenez fête 150 ans de musique

150 ans, ça se fête ! La fanfare l’Espérance de Chevenez célèbre cet anniversaire, à travers trois manifestations. Une soirée de gala se déroule samedi soir. Puis cet automne, toujours à Chevenez, l’ensemble va accueillir un concert du groupe autrichien, le Mnozil Brass, en collaboration avec le Festival du Jura le 20 septembre. Le week-end suivant, c’est le concours du Lutrin d’or qui va occuper la trentaine de membres.

Le Brass Band de Haute-Ajoie a pour ambition de casser l’image vieillissante qui colle parfois à la peau des fanfares. Pour y arriver, le répertoire musical s’est ouvert à différents styles musicaux. La présidente de la fanfare l’Espérance rappelle que l’ensemble est « loin des clichés ». En direct vendredi dans « La Matinale », Elodie Roelli indique que la fanfare « doit s’adapter à son public » en proposant des musiques de film, des musiques dansantes. Le tout présenté lors de concerts dynamiques, qui deviennent de véritables « spectacles » en favorisant des effets scéniques. Mais la trentenaire n’oublie pas l’importance des aspects plus populaires : « On joue toujours des marches dans des cortèges, c’est quelque chose qui est apprécié ».





La formation pour aller au-delà de ces 150 ans

Si la fanfare l’Espérance a accepté il y a une trentaine d’années les premières femmes, désormais de nombreuses musiciennes font vivre l’ensemble. Elles sont aussi nombreuses dans les rangs de la formation, qui est un enjeu crucial pour l’avenir de la société. « Tous les deux ans, on va dans les classes, on va présenter les instruments », relève Elodie Roelli dans le but de montrer aux enfants qu’il est possible d’apprendre un instrument de musique proche de chez soi. Une formation musicale qui est dorénavant donnée par des professionnels grâce à l’Ecole jurassienne et conservatoire de musique. L’Espérance de Chevenez propose aux jeunes musiciens d’intégrer Les Juniors. L’ensemble permet de faire la transition avant d’entrer dans la fanfare. « C’est important d’avoir un ensemble comme ça parce que c’est la relève de la fanfare et on doit travailler là-dessus pour s’assurer de perpétuer au-delà de ces 150 ans ». /mlm-mmi