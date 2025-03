Le Centre espagnol de Porrentruy est en péril

L’association explique cette situation par l’intégration réussie des Espagnols dans le Jura. De 500 familles à travers le canton, elles ne sont plus qu’une quarantaine affiliée. De nombreux immigrés sont d’ailleurs retournés au pays et les moyens de communication et de transport permettent de conserver le lien plus facilement que dans les années 60. Ainsi, les deuxième et troisième générations ne fréquentent plus forcément l’établissement public. Si le but à sa création en 1966 était d’aider les immigrés en Suisse dans leurs démarches administratives et professionnelles, aujourd’hui force est de constater que ce n’est plus nécessaire. « Les immigrés espagnols ont moins besoin d’aide, on doit donc se renouveler », indique le président. Luis Suarez estime que l’association doit opérer un virage par exemple en faisant la promotion de la culture espagnole : « on aimerait créer des manifestations ». Foot, cuisine, cinéma et art, autant de domaines que l’association du Centre espagnol pourrait mettre en avant. /ncp