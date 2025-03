Le point d’orgue approche pour Moutier ville jurassienne

Une table ronde au programme

Moutier ville jurassienne organisera également sa première université d’été. Une table ronde sera, en effet, proposée le 14 juin à la Sociét’halle. Les maires de Moutier et Porrentruy, Marcel Winistoerfer et Philippe Eggertswyler, y participeront ainsi que Patrick Tanner et Patrick Cerf, responsables du transfert de Moutier pour respectivement le canton du Jura et la cité prévôtoise. Aude Sauvain, conseillère communale à Belprahon, sera également de la partie, tout comme l’ancien ambassadeur de Suisse en Israël Jean-Daniel Ruch. « C’est pour répondre à certaines questions que les gens se posent et aussi ouvrir une porte sur l’avenir », indique Laurent Coste.

Sachant que le transfert de Moutier sera effectif le 1er janvier 2026, ces deux événements devraient logiquement être les derniers de l’organisation. « Je pense que Moutier ville jurassienne va mourir de sa belle mort en ayant le sentiment du devoir accompli », conclut le membre du comité. /alr