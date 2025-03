Plus de deux millions distribués par la Délégation jurassienne à la Loterie romande

La Délégation jurassienne à la Loterie romande va prochainement distribuer plus de deux millions et demi de francs. Le Gouvernement indique vendredi avoir avalisé la répartition proposée pour le premier trimestre 2025. 60 projets seront soutenus pour un montant de 1,53 million. Parmi les plus grosses enveloppes, Jura Tourisme recevra 300'000 francs pour ses activités promotionnelles, Crescendo 150'000 francs et Musiques des Lumières 175'000.

La Délégation jurassienne a également décidé de libérer une réserve d’un million de francs pour 18 « projets cantonaux extraordinaires », dont 11 en faveur du Plan climat cantonal (624'500 francs). Une enveloppe de 200'000 francs sera aussi octroyée au projet du Service de l’action sociale intitulé « Bien vieillir ensemble » et qui consiste en un accompagnement social des personnes âgées. /comm-alr