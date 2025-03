Elle a troqué sa planche de snowboard pour l’uniforme de policière

Ancienne championne suisse de snowboard, arbitre de football, Émilie Aubry arbore désormais l'uniforme de policière. La Seelandaise a rejoint les rangs de la police cantonale bernoise en 2024, elle y songeait pourtant depuis bien plus longtemps.

La sportive d'élite grandit à Ispach et dévale sa première pente en snowboard à 8 ans. Puis tout s'emballe, elle tombe dans le bain de la compétition, et est rapidement sélectionnée en équipe suisse. Entre 2008 et 2009, elle gagne le classement général de la coupe d'Europe. Une année plus tard et pendant 6 ans, elle concourra en coupe du monde.

D’un uniforme à l’autre

Émilie Aubry posera finalement sa planche en 2016, à l'âge de 26 ans. Elle annonce "ne plus se sentir prête à prendre des risques de blessures considérables". Mais elle poursuivra, en revanche, toujours d'officier en tant qu'arbitre de football à un niveau national et international.

Selon elle, les qualités pour être une bonne policière s'apparentent à celles d'une athlète de haut niveau. /mbe