Prestigieuse reconnaissance pour le patrimoine religieux régional. Une croix d’autel de Porrentruy sera exposée au Louvre à Paris en 2026 ! Le plus grand musée du monde a demandé à pouvoir emprunter cette œuvre en argent du XVe siècle (1487) conçue par l’Alsacien établi à Bâle Georges Schongauer, le frère d’un célèbre orfèvre à qui le Louvre consacrera l’exposition « Martin Schongauer, le bel immortel » du 8 avril au 20 juillet 2026. Une demande acceptée par le Conseil de la commune ecclésiastique des Sources à qui appartient l’œuvre, qui fait partie du Trésor de l’église St-Pierre et est déposée et exposée depuis 1998 au Musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy (MHDP).

« Nous avons reçu un courrier signé par la directrice du Louvre qui nous demandait un prêt, raconte Anne Schild. La lettre se trouvait dans une enveloppe tout à fait banalisée qui aurait très bien pu passer inaperçue ! » La conservatrice du MHDP qualifie cette demande de « flatteuse » et constate que « cela nous permet d’ouvrir les yeux sur notre patrimoine. Cela montre aussi qu’il y avait des artistes très qualifiés dans la région. ».