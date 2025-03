L’art de l’enluminure s’est invité à Delémont

Le Musée d’art et d’histoire de Delémont accueillait ce week-end des spécialistes mondiaux de l’enluminure. Mireille et Renaud Marlier étaient invités à l’occasion des Journées européennes des métiers d’art. Le couple venu des Vosges s’est forgé une réputation internationale grâce à ses recherches sur l’enluminure, cette décoration exécutée à la main ornait les manuscrits avant l’apparition de l’imprimerie. Une conférence et des initiations étaient données au musée pour l’occasion. « En deux heures, les stagiaires effectuent une reproduction du dessin sur le parchemin, peignent et effectuent le cernage », a expliqué Mireille Marlier. Avec son mari, elle a gardé un œil attentif sur le travail de la vingtaine de participants à l’atelier du samedi après-midi. Reportage. /rce