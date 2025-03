Redonner vie aux bibliothèques

Vendredi et samedi dernier, les bibliothèques du Jura bernois ont vibré au rythme du Biblioweek-end. Dans le cadre de cette 4ᵉ édition nationale, les bibliothèques de Saint-Imier, Tavannes, La Neuveville et Moutier ont accueilli concerts, lectures à voix haute et spectacles. Ces petites manifestations participent à redessiner l'image des bibliothèques, souvent perçues comme de simples lieux de lecture et d'étude.

Pour Isabelle Petignat Berry, responsable de la bibliothèque régionale de Tavannes, ce type d'événement contribue à redonner à ces espaces une dimension culturelle plus large. «Pour entrer dans une bibliothèque, il ne faut pas absolument aimer la lecture, il faut que ça soit un endroit dans lequel on se sent bien, avec une dimension culturelle», explique-t-elle. « C’est important que les personnes réticentes aux bibliothèques n’aient plus peur d’en passer le seuil » ajoute-t-elle.