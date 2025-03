Basse-Allaine dépasse les 20% de résidences secondaires

Sept nouvelles communes suisses ne pourront plus construire de nouvelles résidences secondaires, la part de ces logements y dépassant désormais les 20%. La part totale des communes concernées par cette restriction - 337 - est restée relativement stable par rapport au dernier calcul, en novembre dernier (334). Sur les sept nouvelles communes concernées, l’une est jurassienne : il s’agit de Basse-Allain. Deux autres localités concernées se trouvent en Suisse romande, Rebévelier dans le Jura bernois et Mauraz dans le canton de Vaud. Ces communes qui ont une part de résidences secondaires supérieure à 20% et où donc plus aucune résidence secondaire ne peut donc être construite sont situées principalement dans les Alpes, précise lundi l’Office fédéral du développement territorial ARE.

Au regard de la lex Weber mise en oeuvre en 2012, de nouvelles résidences secondaires ne pourront y être construites que dans des « cas exceptionnels », par exemple si elles sont affectées à l’hébergement touristique qualifié.

Quatre communes, en Suisse alémanique et au Tessin, sont dans la situation inverse. Elles peuvent à nouveau autoriser la construction de résidences secondaires, la part de ces dernières n'atteignant désormais plus les 20%. /ATS-gtr