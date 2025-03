Un « sommet » du répertoire baroque à Porrentruy

« Le meilleur de Haendel » offert au public jurassien. Les Ensembles Eloquence et Liberati sont invités par Tribunes baroques pour interpréter l’oratorio « Judas Maccabaeus ». En résidence durant une semaine à Porrentruy – avec des répétitions ouvertes au public – les musiciens, le chœur et les solistes se produiront en concert le 11 avril à Reinach (Bâle-Campagne), puis les 12 et 13 avril à l’église des Jésuites. L’œuvre sera jouée sans chef ; cette configuration oblige chaque participant à se laisser guider par l’oreille et la respiration. Les chanteurs et musiciens viennent de la région, mais également de France, d’Allemagne, de Belgique – il y a même, dans le casting, une soliste grecque.

Gabriel Wolfer, qui préside Pro Musica – fondation à l’origine de Tribunes baroques – explique que cet oratorio a connu un immense succès du vivant de Haendel. « Le public londonien adorait cette œuvre et courait en masse pour l’écouter », précise-t-il. Elle a pourtant été peu à peu délaissée, et c’est à une redécouverte d’un chef d’œuvre que Gabriel Wolfer appelle aujourd’hui.