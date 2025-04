Motion pour une politique en faveur des seniors dans le Jura

Les élus socialistes au Parlement jurassien veulent une véritable politique en faveur des seniors. La députée Lisa Raval a déposé une motion lors de la dernière séance du législatif le 19 mars dernier. Elle y détaille les prévisions démographiques nationales qui tablent sur une forte augmentation de la part des personnes âgées au sein de la population. D’ici 2040, la population des plus de 65 ans augmentera de 52%, et celle des plus de 80 ans de 88%.

C’est un phénomène démographique qui représente de multiples défis, mais aussi des opportunités, estime l’élue socialiste. Face à cette situation, certaines collectivités s’organisent. Lisa Raval s’appuie sur l’exemple du Valais, qui a mis en place voici quelques années une Coordination cantonale dédiée aux 60 ans et plus.

Le Jura, fort d’atouts tels la qualité de vie, les services de proximité ou les logements protégés par exemple, devrait encourager l’installation de retraités, estime Lisa Raval. Leur présence pourrait contribuer à freiner le déclin démographique de certaines communes et renforcer la dynamique locale.

La socialiste demande donc au Gouvernement d’élaborer et de mettre en place une politique en faveur des seniors, afin d’anticiper les défis du vieillissement et de faire du Jura un exemple en matière d’accompagnement et d’inclusion des aînés. /lad