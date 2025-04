Pas de kiwis, mais un poisson !

Pour manger des kiwis des Vergers d’Ajoie, il faudra encore attendre. Mais pour gober des poissons d’avril, la rédaction de RFJ vous gâte. Dans le journal de 12h15, on vous annonçait la plantation prochaine de 2,5 hectares de kiwis et de kiwaïs. L’exploitant Alain Perret ne projette pas de diversifier son offre de fruits à cause du changement climatique, même si la culture de kiwis est possible dans notre région. Alain Perret indique que l’investissement en termes d’armatures serait très élevé puisque les arbustes poussent comme des lianes.

Le changement climatique a toutefois des répercussions sur le métier d’arboriculteur. « Notamment dans les périodes de floraison, les arbres fleurissent de plus en plus tôt, ce qui augmente le risque de gel d’année en année. » Alain Perret n’envisage pas de planter de nouveaux fruits, mais prendra garde de sélectionner des variétés d’arbres à floraison tardive. /ncp