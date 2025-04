Route fermée entre Bourrignon et Lucelle

Il n'est plus possible de circuler entre Bourrignon et Lucelle depuis mardi matin vers 6h30. La route cantonale est fermée en raison d'un feu de véhicule. Il n'y a pas de blessés, selon la police jurassienne. Les pompiers du SIS Haut-Plateau sont sur place. La perturbation pourrait durer environ 1h. /emu