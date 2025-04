Un nouveau coup de pouce pour les projets franco-suisses

Un soutien financier est à nouveau proposé pour les projets transfrontaliers entre le Jura et le Territoire de Belfort. Le premier appel à projets 2025 du Fonds BelJu est désormais ouvert, annonce un communiqué transmis ce mardi. Créé en 2007, ce fonds vise à encourager les collaborations dans les domaines des arts vivants, du patrimoine, du sport et de la jeunesse.

Doté d’une enveloppe de 60'000 francs, financée à parts égales par les deux territoires, le dispositif permet chaque année de concrétiser des projets porteurs de sens et de coopération. Lors du dernier appel, quatre initiatives ont été soutenues : des concerts de trompes de chasse de part et d’autre de la frontière, une création chorégraphique entre VIADANSE et le Théâtre du Jura, un projet cinématographique autour du Super 8, ainsi qu’un concert franco-suisse porté par Rachel Kolly. Les critères d’éligibilité et le formulaire de demande de subvention sont disponibles sur le site du canton du Jura. /comm-tna