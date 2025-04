L'innovation au service du divertissement à Courtételle

Un important travail de programmation informatique

Les dalles viennent de Chine et le travail d’adaptation du logiciel a été fastidieux : « On ne peut pas acheter les dalles et jouer tout de suite, c’est plus complexe que cela. Le logiciel chinois n’est pas adapté pour notre marché donc on est reparti de zéro et on a tout recréé. On a fait cinq à six mois de développement pour rendre les jeux plus adaptés à notre public », explique Manouk Pierre Der Stepanian qui pourra ainsi adapter et développer les jeux, collaboratifs ou compétitifs, en continu. « On souhaiterait pouvoir franchiser ce concept de Pixel Jump très rapidement », annonce celui qui a créé l’activité avec Sergio Papa. /mmi