Déficit de pluie mais pas de sécheresse dans le Jura

Vous l'avez peut-être remarqué en vous promenant : le sol de la région est sec, du moins en surface. Une situation favorisée par un déficit de précipitations, le soleil qui brille et la bise qui a soufflé ces derniers jours. « On constate ces derniers mois un petit peu de déficits de pluviométrie. Si on prend ce début d’année, il manque environ 50 millilitres », précise Mélanie Erb, responsable du domaine forêts et dangers naturels à l'Office jurassien de l'environnement (ENV). Pas de quoi s’alarmer puisque « les températures sont fraiches le matin et, en forêt, la première couche du sol est sèche, mais en profondeur le sol reste frais », ajoute Mélanie Erb. Le canton a toutefois décidé de relever le degré de risque d'incendie de 1 à 2 en fin de semaine dernière, « un niveau de vigilance ». Et si la pluie ne tombe pas autant que prédit la semaine prochaine, le degré 3 pourrait être atteint. Lundi, un feu de forêt a été signalé à Haute-Sorne.