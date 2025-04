La Bible de Moutier-Grandval anime la cité prévôtoise

De nombreuses animations pour le séjour de la Bible de Moutier-Grandval dans la région. La cité prévôtoise accueille plusieurs événements samedi et dimanche dans le cadre du retour temporaire du célèbre manuscrit enluminé à Delémont. Le Musée du Tour Automatique et d’Histoire (MTAH), en collaboration avec le Musée Jurassien d’Art et d’Histoire (MJAH), propose des conférences et visites guidées, des dégustations de vins ou encore un concert. Le tout est accessible gratuitement.

L’objectif de la manœuvre est « de renseigner quant au contexte dans lequel cette bible a été accueillie à Moutier », explique Stéphane Froidevaux. Le conservateur du MTAH se réjouit de pouvoir présenter au public une série de conférences données par des spécialistes du sujet, dont notamment Christophe Gerber, archéologue cantonal et meneur des fouilles qui avaient révélé les fondations du monastère entre 2008 et 2012.