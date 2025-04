Un « exercice record » pour la Banque Raiffeisen Ajoie

La Banque Raiffeisen Ajoie a connu une année 2024 exceptionnelle et parle d’un « exercice record » dans un communiqué envoyé ce mardi. Elle a enregistré un bénéfice de 1,4 million de francs, en hausse de 3,8% par rapport à l'exercice précédent. Quant au résultat opérationnel, il se monte à 6,9 millions de francs, ce qui représente une augmentation de 5,3%. Les prêts et crédits à la clientèle se situent à 997,2 millions de francs, en hausse de 3,3%. La Banque Raiffeisen Ajoie se dit « très satisfaite de cet exercice qui reflète sa solidité et sa stabilité à long terme ». /comm-fco