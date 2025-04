Une partenariat public-privé pour la nouvelle Maison de l’enfance de Courroux

La réalisation de la nouvelle Maison de l’enfance de Courroux passera par un partenariat public-privé. Les citoyens en ont été informés lundi soir en assemblée communale. Le Conseil communal a choisi cette option en raison des coûts du futur édifice qui sont évalués à 10,5 millions de francs. Il estime que la construction d’une nouvelle Maison de l’enfance dotée d’une capacité d’accueil de 100 places sur un site unique est indispensable.

L’édifice sera construit en lieu et place du bâtiment situé en face de l’administration communale qui accueillait un magasin pour bébés. La mise en place d’un partenariat public-privé vise à pouvoir réaliser le projet de Maison de l’enfance sans pénaliser d’autres investissements et à maintenir un endettement communal supportable. Le Conseil communal a trouvé en la société Cancale Immobilier SA, basée à Soyhières, un partenaire prêt à investir dans la construction du bâtiment. La commune sera ainsi locataire du futur édifice. Plusieurs conditions avaient été fixées au préalable comme, notamment, de trouver un partenaire qui s’engage pour un rendement raisonnable et que la commune reste propriétaire du bien-fonds et accorde donc un droit de superficie à la société.

La demande de permis de construire pourrait être déposée durant l’année en cours avec pour objectif de concrétiser le projet d’ici à fin 2027. L’octroi du droit de superficie ainsi que l’enveloppe maximale de location devront également être avalisés par l’assemblée communale. /fco