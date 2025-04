Jean-Pierre Rochat livre le secret des chevaux

À plus de 70 ans, Jean-Pierre Rochat a pris le temps de digérer certains événements avant de revenir sur ses souvenirs de jeunesse.

Une déclaration d’amour au monde agricole et aux chevaux. C’est ainsi que l’on pourrait résumer le nouveau livre de Jean-Pierre Rochat paru en mars dernier aux éditions La Chambre d’échos. « Le Secret des Chevaux » raconte le cycle d’une année de la vie d’un jeune paysan au printemps de son existence, qui savoure son monde d'herbes, de forêts, de chiens et de chèvres. Il élève pouliches et poulains et mène un dialogue quotidien avec ses chevaux.

Cela fait plus de 40 ans que Jean-Pierre Rochat, ancien agriculteur et éleveur, aujourd’hui retraité et écrivain à plein temps, couche sa passion pour le monde paysan et les chevaux sur papier. Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur régional plonge dans ses souvenirs de jeunesse. « C’est surtout l’histoire d’une passion, celle des chevaux », confie-t-il. Une passion qui ne l’a jamais quitté depuis le plus jeune âge. « Je la dois à mon grand-père qui adorait l’agriculture, il enlevait son chapeau à chaque fois qu’il passait devant un tas de fumier », se remémore avec tendresse et humour le septuagénaire.

Autobiographique, mais pas nostalgique

Bien que l’histoire soit largement inspirée par les véritables souvenirs de jeune paysan de l’écrivain, le récit, lui, possède tout de même une dimension fictionnelle. « Tout est authentique, mais avec une chronologie différente et les personnages ne sont pas censés se reconnaître », souligne encore l’auteur qui se défend également de verser dans la nostalgie. « Nostalgie, c’est beaucoup dire parce que c’était quand même assez dur, je ne sais pas si j’aurais l’énergie de revivre ça », poursuit Jean-Pierre Rochat. En effet, si l’homme est un amoureux fou de la nature, on ne pourra pas pour autant l’accuser d’en dresser ici un portrait idyllique. À l’instar des premières pages du livre qui racontent comment les pâturages se sont soudainement tachés du sang de la fidèle chienne Mirka. Un voyage intime et sincère, tantôt tendre et parfois plus dur et rugueux, à l’image de son auteur et du monde aujourd’hui presque révolu, qui l’a forgé.