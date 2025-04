Mystérieuse fuite d’hydrocarbures à Delémont

Une pollution aux hydrocarbures a été décelée ce mercredi après-midi à divers endroits en ville de Delémont. Des traces de fuite ont été observées « au giratoire du Centre A16, au giratoire du garage Sporting, au giratoire de la rue du Stand au niveau de la station Coop Pronto ainsi qu'à divers endroits de la ville », mentionne dans un communiqué la police cantonale jurassienne qui a été alertée vers 14h. Cette pollution a nécessité un nettoyage de la chaussée qui a mobilisé six pompiers et trois véhicules du CRIS Delémont. Malgré des recherches, la police n’a pas retrouvé l’auteur de la négligence et lance un appel à témoin afin de l’identifier. Les personnes ayant des informations susceptibles d'aider l'enquête sont invitées à prendre contact avec la police cantonale (032 420 65 65). /comm-jpi